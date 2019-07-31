Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муротжон Азимов 31 июля в Минске утвердили технические условия информационного взаимодействия, которые являются базовым документом, необходимым для реализации соглашения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, во время переговоров особое внимание уделено порядку реализации положений соглашения между правительствами двух стран о системе содействия взаимной торговле от 13 сентября 2018 года.

Актуальность данного вопроса определяет тот факт, что в современных условиях приоритетными направлениями развития внешней торговли являются процессы, направленные на сокращение торговых барьеров, повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля, увеличение товарооборота между странами. На такие приоритеты и направлены нормы, изложенные в соглашении.

Ожидается, что 1 августа стороны подпишут протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями. Практическая реализация норм, заложенных в документе, будет содействовать борьбе с нарушениями, отнесенными к компетенции таможенных органов.

Отметим, что накануне узбекские таможенники ознакомились с работой белорусской таможни в пунктах пропуска «Брест» и «Козловичи».