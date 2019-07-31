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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РАТИФИЦИРОВАНО МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РОССИЕЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ
09:15 01.08.2019

Александр Лукашенко подписал Закон №211-З от 16 июля 2019 г. о ратификации соглашения между правительствами Беларуси и Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции».

Соглашение было подписано в феврале 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, документ направлен на создание правовых основ для взаимодействия антимонопольных ведомств при применении антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов Беларуси и России, а также хозяйствующих субъектов третьих стран, деятельность которых оказывает влияние на состояние конкуренции на рынках государств-сторон.

Соглашение стало первым двусторонним белорусско-российским международным договором, закрепляющим инструменты взаимодействия антимонопольных органов при правоприменении на пространстве СНГ. Инициатором его подписания выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ), поскольку формирование прозрачных и справедливых условий работы, развитие конкуренции на товарных рынках Республики Беларусь и Российской Федерации требует достаточно высокого уровня взаимодействия антимонопольных органов двух стран.

Заключение соглашения следует рассматривать как следующий этап, последовательное развитие двустороннего сотрудничества, начало которому было положено подписанием в 2016 году меморандума о взаимопонимании в области конкурентной политики между МАРТ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).

Соглашение предусматривает применение различных форм взаимодействия антимонопольных органов при правоприменении: обмен информацией, в том числе конфиденциальной; проведение отдельных процессуальных действий (запрос документов, направление уведомлений, проведение экспертизы и т.д.); координация правоприменительной деятельности, в том числе при контроле за экономической концентрацией; проведение совместных проверок, расследований и т.д.

Взаимодействие сторон будет осуществляться через антимонопольные органы – МАРТ и ФАС России.
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