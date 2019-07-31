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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРЕГОВОРЫ ЛУКАШЕНКО С ШАВКАТОМ МИРЗИЕЕВЫМ ПРОЙДУТ 1 АВГУСТА
15:34 31.07.2019
Александр Лукашенко проведет 1 августа официальные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который сегодня прибывает с официальным визитом в Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, встреча состоится во Дворце Независимости в узком составе и расширенном формате с участием членов делегаций.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничество, акцент будет сделан на укрепление экономических отношений.
Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. Особое внимание будет уделено налаживанию межрегионального взаимодействия, углублению производственной кооперации и обеспечению благоприятных условий для взаимной торговли товарами и услугами. Кроме того, лидеры Беларуси и Узбекистана обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов о развитии сотрудничества между странами в различных сферах.
Президенты также планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице.
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