Александр Лукашенко пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Предложение прозвучало сегодня во время телефонного разговора и было принято.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах.

Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Президент Украины подробно рассказал о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта.

Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес Александра Лукашенко, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире. Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.