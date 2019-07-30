Венгерский лоукост Wizz Air с весны 2020 года может начать летать в Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, венгерская авиационная администрация направила в адрес департамента проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна-лето 2020 на линию Будапешт-Минск венгерского перевозчика Wizz Air.

В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию.