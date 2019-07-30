Комбайны и тракторы совместной сборки Беларуси и Башкортостана представлены на зональном семинаре «День поля» в Гафурийском районе (Башкортостан, Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, Беларусь представила вниманию башкортостанских аграриев комбайны семейства «Палессе», сборка которых осуществляется на базе уфимских ООО «Техресурс» и ООО ТД «Агросила», а также тракторы «Беларус», выпускаемые ГУСП «Башсельхозтехника».

Руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович отметил, что белорусская сельскохозяйственная техника широко используется на полях Башкортостана, совместные предприятия также участвуют в разработке новых образцов.

Так, на полях ГУСП «Совхоз «Алексеевский» Уфимского района проходит испытания зерноуборочный комбайн на газомоторном топливе КЗС-4118К Палессе GS4118К. Эта машина разработана ОАО «Гомсельмаш» специально для снижения затрат на топливо. С 5 августа сельхозпроизводители Башкортостана смогут присутствовать на полевых испытаниях перспективной белорусской техники в условиях региона.