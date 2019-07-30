МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛТПП И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТПП УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

11:59 31.07.2019 В рамках I Форума регионов Беларуси и Узбекистана Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Территориальное управление Ферганской области Торгово-промышленной палаты Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, стороны договорились обмениваться информацией по вопросам торгово-экономического сотрудничества, оказывать содействие в организации встреч деловых кругов, выставочно-ярмарочных мероприятий с участием предприятий Гомельской и Ферганской областей, обмена бизнес-миссиями, а также участия бизнесменов двух стран в программах делового образования в Беларуси и Узбекистане.