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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛТПП И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТПП УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:59 31.07.2019
В рамках I Форума регионов Беларуси и Узбекистана Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Территориальное управление Ферганской области Торгово-промышленной палаты Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, стороны договорились обмениваться информацией по вопросам торгово-экономического сотрудничества, оказывать содействие в организации встреч деловых кругов, выставочно-ярмарочных мероприятий с участием предприятий Гомельской и Ферганской областей, обмена бизнес-миссиями, а также участия бизнесменов двух стран в программах делового образования в Беларуси и Узбекистане.
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