На Форуме регионов Беларуси и Узбекистана обсуждались вопросы взаимодействия в образовательной сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в работе форума приняли участие представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. В основе повестки – актуализация и выполнение мероприятий, прописанных в дорожной карте сотрудничества.

На секции, посвященной гуманитарной сфере, особое внимание было уделено вопросам подготовки специалистов высокой квалификации и взаимодействию между вузами. В ее работе вместе с коллегами из Беларуси приняли участие руководители высших учебных заведений Узбекистана.

В своем выступлении министр образования Беларуси Игорь Карпенко отметил, что в настоящее время взаимодействие стран в образовательной сфере реализуется в рамках 108 прямых межуниверситетских договоров, из них 66 были заключены в 2019 году. Согласно заключенным договорам, осуществляются академические обмены, выполняются научно-исследовательские работы. В минувшем году в рамках прямых договоров о сотрудничестве между вузами Беларуси и Узбекистана созданы совместные факультеты. Наметилась позитивная динамика притока узбекских граждан на обучение в Республику Беларусь, сегодня их более 400. Так, в БГТУ проводится работа по подготовке узбекских граждан в части реализации совместных образовательных программ с Ташкентским химико-технологическим институтом по специальностям магистратуры по формуле «1+1» с выдачей двойного диплома. Также в рамках реализации совместных образовательных программ I ступени высшего образования с Ташкентским государственным техническим университетом по формуле «2+2».

По словам министра, сегодня очень важна академическая мобильность, включающая стажировки специалистов, обмен преподавателями и студентами, совместная подготовка научно-педагогических кадров.

«Мы готовы предоставить возможность для стажировок преподавателям и сотрудникам узбекских университетов. Базой для осуществления такого проекта может стать технопарк при БНТУ «Политехник». Сегодня уже положено начало такому сотрудничеству. В январе этого года названным парком достигнута договоренность с Ташкентским государственным техническим университетом имени Ислама Каримова о долгосрочном научно-инновационном сотрудничестве по ряду направлений. В области научно-технического сотрудничества и подготовки научно-педагогических кадров первым шагом стал проект по организации стажировки для проректоров по научной и инновационной деятельности вузов и академических институтов Узбекистана, который проходит в эти дни в Минске», - сообщил И.В. Карпенко.

Руководитель ведомства предложил расширять такое сотрудничество не только на уровне высшего, но и среднего специального и профессионально-технического образования, например, по вопросу организации ресурсных центров. Говоря о перспективах, министр отметил, что отличным фундаментом для сотрудничества в этом направлении будет создание Белорусско-узбекского межотраслевого института прикладных квалификаций, в котором будут организованы в сетевой форме переподготовка и повышение квалификации кадров по стратегически важным для Республики Узбекистан направлениям, реализация научной, инновационной деятельности и ее коммерциализация.

Особо И. Карпенко остановился на вопросах реализации совместных научных проектов и инновационных образовательных программ.

«Расширяя сотрудничество в сфере образования, белорусская сторона выражает готовность откликнуться на потребности узбекского рынка труда и оперативно организовать подготовку кадров для инновационной экономики по широкому спектру специальностей. В том числе в областях IT-технологий, необходимых для развития цифровой экономики, для сфер торгово-экономического сотрудничества, сборочных производств и других», - подчеркнул министр.