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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ОЛЕГ КРАВЧЕНКО ВЫСТУПИЛ НА ОТКРЫТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА ОБСЕ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
09:13 31.07.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 30 июля выступил на открытии регионального семинара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для представителей правоохранительных органов на тему «Использование эффективных методов противодействия сексуальной эксплуатации и торговле людьми в свете новых технологий», который проходит в Минске и приурочен к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.

В своем выступлении О. Кравченко поблагодарил ОБСЕ за инициативу проведения этого семинара в белорусской столице, отметив особую практическую ценность мероприятия ввиду роста преступлений в сфере торговле людьми, вызванном стремительным развитием современных технологий и требующим адекватной высокотехнологичной и эффективной реакции со стороны государств и международных организаций.

Заместитель министра подчеркнул, что Беларусь в рамках своей международной инициативы по улучшению координации в борьбе с торговлей людьми приветствует и всячески поддерживает коллективные меры по противодействию торговле людьми во всех сферах жизни и на всех уровнях сотрудничества.

Белорусский дипломат отметил, что скоординированные и комплексные подходы в рамках региона ОБСЕ являются ключевой составляющей успешной борьбы с этим преступлением и подтвердил твердую приверженность нашей страны искоренению торговли людьми.

Исполняющий обязанности спецпредставителя, координатора ОБСЕ по противодействию торговле людьми Валиант Ричи со своей стороны отметил активную роль Беларуси в мобилизации международных усилий по противодействию торговле людьми. Представитель ОБСЕ выразил надежду, что семинар в Минске послужит укреплению трансграничного сотрудничества правоохранительных органов стран региона, а также выработке рекомендаций по совершенствованию национальных политик в сфере борьбы с торговлей людьми в Интернете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на семинаре представители правоохранительных органов Беларуси, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины и Эстонии вместе со специалистами по вопросам борьбы с торговлей людьми и в области раскрытия преступлений в сфере информационных технологий ОБСЕ, Интерпола, компетентных структур Великобритании, Италии, США и Франции рассмотрят лучшие примеры и эффективные методы борьбы с торговлей людьми в виртуальной среде.
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