Беларусь и Узбекистан будут и дальше наращивать сотрудничество в области туризма, тем более, что возможности для этого есть. Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на встрече с временно исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Абдулазизом Аккуловым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, переговоры состоялись в Национальном выставочном центре «БелЭкспо», где в эти дни проходит выставка «Сделано в Узбекистане», приуроченная к I Форуму регионов Беларуси и Узбекистана.

Встреча представителей туристических ведомств двух стран прошла на стенде, подготовленном Государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма.

Стороны обсудили дальнейшие пути укрепления связей в области туризма.

В Национальной академии Беларуси гости из Средней Азии провели также презентацию туристического потенциала своей страны.

Они подробно рассказали о деятельности Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма, представили основные маршруты, которые предлагаются любителей путешествий.

Особый интерес у белорусских участников презентации вызвало использование в туризме IT-технологий (в частности, гостям Узбекистана предлагается виртуальный гид, который на 9 языках рассказывает о достопримечательностях страны).

Состоялся также ряд двусторонних встреч с белорусскими коллегами.

Представителей Узбекистана интересовал санаторно-курортный отдых в нашей стране, а также особенности развития агроэкотуризма.

Планируется, что гости посетят один из наших санаториев, а также наведаются в этнографический музей «Дудутки».

Выставка «Сделано в Узбекистане» работает в НВЦ «БелЭкспо» (пр-т. Победителей, 14) по 2 августа.