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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АЛЕКСАНДР ТУРЧИН ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ TURKCELL GROUP ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ОПЕРАТОРА LIFE:)
13:54 30.07.2019
Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин встретился с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании Турции Turkcell Group.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам ведения бизнеса в Беларуси оператора сотовой подвижной электросвязи ЗАО «БеСТ» (торговая марка Life:), 80% акций которого принадлежит турецкой компании.
Также на встрече с компанией Turkcell Group были представлены предложения по созданию условий для малого оператора, позволяющие успешно работать на рынке сотовой связи.
Как отметил А. Турчин, белорусская сторона рассмотрит все предложения, но главным критерием при принятии решений будет оставаться неизменное правило сохранения равных условий хозяйствования для всех участников рынка.
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