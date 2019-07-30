ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АЛЕКСАНДР ТУРЧИН ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ TURKCELL GROUP ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ОПЕРАТОРА LIFE:)
13:54 30.07.2019

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин встретился с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании Турции Turkcell Group.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам ведения бизнеса в Беларуси оператора сотовой подвижной электросвязи ЗАО «БеСТ» (торговая марка Life:), 80% акций которого принадлежит турецкой компании.

Также на встрече с компанией Turkcell Group были представлены предложения по созданию условий для малого оператора, позволяющие успешно работать на рынке сотовой связи.

Как отметил А. Турчин, белорусская сторона рассмотрит все предложения, но главным критерием при принятии решений будет оставаться неизменное правило сохранения равных условий хозяйствования для всех участников рынка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2019
валюта курс
EUR 2.2617
USD 2.0343
RUB 3.2044
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2668 +0.0051
USD 2.0348 +0.0005
RUB 3.2120 +0.0076
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2630 2.2660
USD 2.0330 2.0350
RUB 3.2050 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 30.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1160
EUR/RUB 70.4500 70.8500
USD/RUB 63.3000 63.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте