Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 июля – 1 августа 2019 года посетит Беларусь с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в продолжение узбекско-белорусского диалога на высшем уровне в Минске планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов, которые станут прочной основой для расширения и укрепления узбекско-белорусского многопланового партнерства, в том числе в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации, установления прямых связей между регионами.

За полтора года вырос товарооборот между Узбекистаном и Беларусью: за 2018 год рост составил 123 процента (169 миллионов долларов), в середине 2019 года — 114,6 процента (89 миллионов долларов) взаимного товарооборота.