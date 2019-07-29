|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
12:42 30.07.2019
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 июля – 1 августа 2019 года посетит Беларусь с официальным визитом.
Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, в продолжение узбекско-белорусского диалога на высшем уровне в Минске планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев посетят Национальную промышленную выставку Узбекистана в белорусской столице и Парк высоких технологий Беларуси.
По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и принятие весомого пакета документов, которые станут прочной основой для расширения и укрепления узбекско-белорусского многопланового партнерства, в том числе в области инвестиций, производственной и научно-технической кооперации, установления прямых связей между регионами.
За полтора года вырос товарооборот между Узбекистаном и Беларусью: за 2018 год рост составил 123 процента (169 миллионов долларов), в середине 2019 года — 114,6 процента (89 миллионов долларов) взаимного товарооборота.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2019
Курсы в банках
на 30.07.2019
Конвертация в банках
на 30.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте