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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ ПРОГРАММЫ «БЕЛРОСТРАНСГЕН-3»
11:19 30.07.2019
Ученые Беларуси и России разрабатывают концепцию программы «БелРосТрансген-3».
«Мы готовим концепцию этой программы совместно с российской стороной. Но есть одна проблема, которая существенно тормозит процесс, — это поиск государственного заказчика со стороны России», — отметил заместитель генерального директора по науке Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству Александр Будевич. Российская сторона ведет переговоры с рядом министерств по данному вопросу. «У нас заказчики есть, и мы можем это дело продолжать», - сказал замгендиректора НПЦ.
Цель третьей программы — выход с продукцией на рынок, добавил он.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, белорусско-российские исследования для получения лекарственных препаратов на основе лактоферрина начались в 2003 году, когда была запущена первая союзная программа «БелРосТрансген». В 2009 году ученые приступили к реализации программы «БелРосТрансген-2». В результате удалось вывести стадо модифицированных коз, в молоке которых содержится лактоферрин.
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