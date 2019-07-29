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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ ЕЭК РАССКАЗАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ В МИНСКЕ, КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА ТРАНСГРАНИЧНОМ РЫНКЕ
10:35 30.07.2019
Заседания Общественной приемной, которые проводит Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) по вопросам конкуренции и антимонопольного регулирования в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), востребованы бизнес-сообществом. Это отметила директор Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Алия Джумабаева на очередном выездном заседании Общественной приемной в Минске 26 июля.
Как сообщает ЕЭК, представители более 40 крупнейших промышленных и сельскохозяйственных предприятий-экспортеров, концернов, ассоциаций и бизнес-союзов Беларуси, принявшие участие в мероприятии, получили «из первых рук» полную информацию о союзном законодательстве в этой сфере, включая последние изменения в нормативно-правовых актах ЕАЭС по защите конкуренции.
«Для комиссии наказание хозяйствующих субъектов не является основной целью. Гораздо важнее – предотвратить нарушение, не допустить создания условий для его возникновения на трансграничных рынках. Именно на это направлено включение в Договор о ЕАЭС инструментов «мягкого права» – предупреждений и предостережений», - подчеркнула Алия Джумабаева.
Эксперты ЕЭК ознакомили присутствовавших с требованиями к оформлению и порядку подачи заявлений в Комиссию, акцентируя внимание на том, что от юридической корректности и полноты предоставляемых в заявлении сведений зависят не только сроки расследования, но и справедливость окончательного решения по делу.
В 2018 году в комиссию по линии Общественных приемных поступило 27 заявлений, было проведено 9 расследований и рассмотрено 5 дел. Как говорят эксперты, самое распространённое нарушение – недобросовестная конкуренция, на втором месте – злоупотребление доминирующим положением, на третьем – антиконкурентные соглашения.
Вторая часть заседания традиционно была отдана индивидуальным консультациям предпринимателей. Заданные ими вопросы касались по большей части процедур обращения в комиссию.
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