В офисе Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) в Москве 26 июля состоялась встреча исполнительного директора РСПМ Владимира Пастухова с исполняющим обязанности главы Представительства БУТБ в Российской Федерации Олегом Якубовичем.

Как сообщает сайт БУТБ, в ходе встречи обсуждены итоги совместной работы в первом полугодии и намечены планы сотрудничества на вторую часть года.

Среди прочего отмечено некоторое снижение объемов реализации на биржевых торгах черных металлов и изделий их них компаниями-членами РСПМ, в то время как объемы торгов цветными металлами, наоборот. демонстрируют положительную динамику. В этой связи Владимир Пастухов и Олег Якубович согласовали дальнейшие совместные действия РСПМ и БУТБ по привлечению российских компаний-членов РСПМ на биржевые торги металлопродукцией.

Стороны также обсудили программу участия делегации БУТБ в мероприятиях традиционной осенней недели металлов в Москве «Металл-Экспо’2019», которая пройдет 11-15 ноября 2019 г. на ВДНХ. В частности, запланировано выступление представителя биржи с докладом на 22-й Международной конференции «Российский рынок металлов» и награждение лучших металлотрейдеров среди участвующих в биржевых торгах металлургических и металлоторговых компаний России. Кроме того, в рамках недели металлов планируется организовать ежедневный практический семинар, который позволит российским поставщикам металла научиться работать с программными модулями БУТБ и в режиме реального времени понаблюдать с ходом биржевых торгов металлопродукцией.