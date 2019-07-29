|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И РСПМ НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НА ВТОРУЮ ЧАСТЬ ГОДА
10:06 30.07.2019
В офисе Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) в Москве 26 июля состоялась встреча исполнительного директора РСПМ Владимира Пастухова с исполняющим обязанности главы Представительства БУТБ в Российской Федерации Олегом Якубовичем.
Как сообщает сайт БУТБ, в ходе встречи обсуждены итоги совместной работы в первом полугодии и намечены планы сотрудничества на вторую часть года.
Среди прочего отмечено некоторое снижение объемов реализации на биржевых торгах черных металлов и изделий их них компаниями-членами РСПМ, в то время как объемы торгов цветными металлами, наоборот. демонстрируют положительную динамику. В этой связи Владимир Пастухов и Олег Якубович согласовали дальнейшие совместные действия РСПМ и БУТБ по привлечению российских компаний-членов РСПМ на биржевые торги металлопродукцией.
Стороны также обсудили программу участия делегации БУТБ в мероприятиях традиционной осенней недели металлов в Москве «Металл-Экспо’2019», которая пройдет 11-15 ноября 2019 г. на ВДНХ. В частности, запланировано выступление представителя биржи с докладом на 22-й Международной конференции «Российский рынок металлов» и награждение лучших металлотрейдеров среди участвующих в биржевых торгах металлургических и металлоторговых компаний России. Кроме того, в рамках недели металлов планируется организовать ежедневный практический семинар, который позволит российским поставщикам металла научиться работать с программными модулями БУТБ и в режиме реального времени понаблюдать с ходом биржевых торгов металлопродукцией.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2019
Курсы в банках
на 30.07.2019
Конвертация в банках
на 30.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте