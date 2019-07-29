Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 29 июля встретился с главой Представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ею своей дипломатической миссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул весомый личный вклад А.Викторин в процесс поступательной нормализации белорусско-европейских отношений.

За период пребывания А. Викторин в должности посла ЕС в Беларуси существенно активизировался политический диалог с исполнительными структурами Европейского союза, приобрели регулярный характер заседания Координационной группы Беларусь – ЕС и отраслевых диалогов, расширилось инвестиционное взаимодействие, увеличились объемы технической помощи Евросоюза для Беларуси. Стороны вплотную приблизились к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии.

Товарооборот между Беларусью и Европейским союзом в 2015-2018 годах увеличился с 14,4 до 17,3 млрд. долларов США, в том числе экспорт Беларуси – с 8,6 до 10,2 млрд. долларов.

В ходе встречи были также обсуждены перспективные задачи, стоящие на повестке дня Беларусь – ЕС. В частности, Министром была подчеркнута важность полной отмены Евросоюзом остающихся санкций в отношении нашей страны, скорейшего завершения процесса согласования «Приоритетов партнерства» и запуска переговоров по новому базовому соглашению между Беларусью и Евросоюзом.

Со своей стороны Беларусь настроена на совместную дальнейшую работу с ЕС по расширению политического диалога и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, формированию полноценной двусторонней договорно-правовой базы, наполнению повестки дня инициативы ”Восточное партнерство“ конкретным и полезным для граждан по обе стороны границы содержанием.