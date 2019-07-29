|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЖИВОТНОВОДЫ БЕЛАРУСИ ИЗУЧАТ ЧЕШСКИЙ И СЛОВАЦКИЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА
16:51 29.07.2019
УП «Могилевское отделение БелТПП» 19-24 августа организует визит в Чехию (Брно) и Словакию (Нитра) для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий в сфере овцеводства и козоводства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в учреждении, планируется посещение органических ферм, специализирующихся на разведении коз и овец различных пород, проведение семинаров по разведению и кормлению скота и переработке продукции. Программой визита также предусмотрено посещение международной сельскохозяйственной выставки Agrokomplex Nitra 2019.
Agrokomplex Nitra 2019 – крупнейшая международная сельскохозяйственная выставка в Словакии, организованная при поддержке Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Словакии. Общая площадь выставочного комплекса составляет более 150 га. В 2018 г. в выставке приняло участие 650 экспонентов, из них около 130 зарубежных стран: Германии, Франции, Голландии, Дании, Канады и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2019
Курсы в банках
на 29.07.2019
Конвертация в банках
на 29.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте