УП «Могилевское отделение БелТПП» 19-24 августа организует визит в Чехию (Брно) и Словакию (Нитра) для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий в сфере овцеводства и козоводства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в учреждении, планируется посещение органических ферм, специализирующихся на разведении коз и овец различных пород, проведение семинаров по разведению и кормлению скота и переработке продукции. Программой визита также предусмотрено посещение международной сельскохозяйственной выставки Agrokomplex Nitra 2019.

Agrokomplex Nitra 2019 – крупнейшая международная сельскохозяйственная выставка в Словакии, организованная при поддержке Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Словакии. Общая площадь выставочного комплекса составляет более 150 га. В 2018 г. в выставке приняло участие 650 экспонентов, из них около 130 зарубежных стран: Германии, Франции, Голландии, Дании, Канады и др.