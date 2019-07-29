МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАЗ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В I ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА

15:34 29.07.2019 Топ-менеджеры Белорусского автомобильного завода примут участие в работе секционных заседаний I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, проведут ряд встреч со стратегическими партнерами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», продукция предприятия будет представлена на выставке образцов техники белорусских производителей. Парк карьерной техники «БЕЛАЗ» в Узбекистане насчитывает 828 машин: это карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-240 тонн и спецтехника. Среди основных потребителей белазовской техники крупные многопрофильные предприятия – ГП «Навоийский ГМК», АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узбекуголь». За 6 месяцев 2019 года в Узбекистан отгружено 49 единиц техники, выпущенной Белорусским автомобильным заводом. В рамках форума будут обсуждены вопросы новых поставок техники «БЕЛАЗ», планируется подписание соглашений.