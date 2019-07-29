|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В I ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА
15:34 29.07.2019
Топ-менеджеры Белорусского автомобильного завода примут участие в работе секционных заседаний I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, проведут ряд встреч со стратегическими партнерами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», продукция предприятия будет представлена на выставке образцов техники белорусских производителей.
Парк карьерной техники «БЕЛАЗ» в Узбекистане насчитывает 828 машин: это карьерные самосвалы грузоподъемностью 30-240 тонн и спецтехника. Среди основных потребителей белазовской техники крупные многопрофильные предприятия – ГП «Навоийский ГМК», АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узбекуголь».
За 6 месяцев 2019 года в Узбекистан отгружено 49 единиц техники, выпущенной Белорусским автомобильным заводом. В рамках форума будут обсуждены вопросы новых поставок техники «БЕЛАЗ», планируется подписание соглашений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.07.2019
Курсы в банках
на 29.07.2019
Конвертация в банках
на 29.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте