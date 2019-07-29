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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОВМИН НАЗНАЧИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
14:26 29.07.2019
Совет министров постановлением №489 от 24 июля 2019 г. назначил представителей Беларуси и правительства в международных организациях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, генеральный директор ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» Андрей Рябоволов назначен полномочным представителем Беларуси в Административном совете Евразийской патентной организации и полномочным представителем правительства Беларуси в Межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Заместитель генерального директора ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» Алексей Курман назначен заместителем полномочного представителя Беларуси в Административном совете Евразийской патентной организации и заместителем полномочного представителя правительства Беларуси в Межгосударственном совете по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Постановление принято в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года и соглашением о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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