30 июля в Министерстве иностранных дел Беларуси начнет работу двухдневный региональный семинар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на тему «Использование эффективных методов противодействия сексуальной эксплуатации и торговле людьми в свете новых технологий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, откроет семинар заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, координатор деятельности по противодействию транснациональным угрозам ОБСЕ Раса Остраускайте, исполняющий обязанности спецпредставителя/координатора ОБСЕ по противодействию торговле людьми Валиант Ричи и заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Дмитрий Цаюн.

Региональный семинар приурочен к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который ежегодно отмечается международным сообществом 30 июля.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Беларуси с 2013 году с целью улучшения информированности о положении жертв торговли людьми и поощрения и защиты их прав.