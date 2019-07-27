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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ОБСЕ ПО ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
13:45 29.07.2019
30 июля в Министерстве иностранных дел Беларуси начнет работу двухдневный региональный семинар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на тему «Использование эффективных методов противодействия сексуальной эксплуатации и торговле людьми в свете новых технологий».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, откроет семинар заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, координатор деятельности по противодействию транснациональным угрозам ОБСЕ Раса Остраускайте, исполняющий обязанности спецпредставителя/координатора ОБСЕ по противодействию торговле людьми Валиант Ричи и заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Дмитрий Цаюн.
Региональный семинар приурочен к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который ежегодно отмечается международным сообществом 30 июля.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Беларуси с 2013 году с целью улучшения информированности о положении жертв торговли людьми и поощрения и защиты их прав.
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