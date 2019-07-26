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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И ПАРКА «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ» ПРЕДСТАВИЛИ В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ХАЙНАНЬ
12:36 29.07.2019

Презентация инвестиционного потенциала СЭЗ «Гродноинвест» и специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» прошла в ходе визита 22-27 июля делегации Гродненской области в провинцию Хайнань (Китай).

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», в рамках визита представители двух регионов провели переговоры и подписали протокол о намерениях по формированию дружественных отношений между провинцией Хайнань и Гродненской областью. Во время посещения консигнационной (бондовой) зоны города Хайкоу была представлена презентация инвестиционного потенциала СЭЗ «Гродноинвест».

Китайская сторона выразила заинтересованность в развитии кооперации с резидентами СЭЗ и других компаний Гродненской области, в том числе по организации поставок белорусской продукции через местную электронную площадку. Также представители провинции Хайнань подтвердили желание участвовать в Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2019».

Это уже второй визит в текущем месяце делегации Гродненской области в Китай. Ранее СЭЗ «Гродноинвест» была представлена в рамках 25-й Ланьчжоуской торгово-инвестиционной ярмарки в провинции Ганьсу.

На сегодня в СЭЗ «Гродноинвест» действует один резидент с китайским капиталом ООО «СИГИКОП Логистическая компания - Гродно». Компания зарегистрирована в 2018 году и уже приступила к реализациит проекта по строительству транспортно-логистического центра в Гродненской области на границе с Польшей.
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