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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ И АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ РОССИИ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВКИ КОММУНАЛЬНОЙ АВТОТЕХНИКИ И АВТОМОБИЛЕЙ С ИЗОТЕРМИЧЕСКИМ КУЗОВАМИ
11:36 29.07.2019
Делегация Приморского края России во главе с губернатором Олегом Кожемяко в ходе посещения ОАО «МАЗ» ознакомилась с экспозицией современных образцов автотехники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, у губернатора Приморского края была возможность провести тест-драйв новый седельный тягач МАЗ-5440M9 с двигателем 6 экологичеcкого класса, а также внимательно изучить преимущества всех представленных моделей грузовой, пассажирской и специальной техники.
Помимо традиционных поставок самосвалов и седельных тягачей, с администрацией Приморского края обсуждаются возможности поставки коммунальной автотехники и автомобилей с изотермическим кузовами.
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