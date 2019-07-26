Делегация Приморского края России во главе с губернатором Олегом Кожемяко в ходе посещения ОАО «МАЗ» ознакомилась с экспозицией современных образцов автотехники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, у губернатора Приморского края была возможность провести тест-драйв новый седельный тягач МАЗ-5440M9 с двигателем 6 экологичеcкого класса, а также внимательно изучить преимущества всех представленных моделей грузовой, пассажирской и специальной техники.

Помимо традиционных поставок самосвалов и седельных тягачей, с администрацией Приморского края обсуждаются возможности поставки коммунальной автотехники и автомобилей с изотермическим кузовами.