В городах Минске и Бресте с 21 по 26 июля прошло 2-е заседание совместной белорусско-узбекской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, в ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по всем вопросам взаимодействия в военно-технической сфере, рассмотрен ход реализации принятых на первом заседании решений и отмечена важность проделанной работы по их выполнению, определены приоритетные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества и выработаны подходы по решению стоящих задач.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества.

Узбекская делегация посетила ряд организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, и оборонного сектора экономики, где ознакомилась с их возможностями и потенциалом.

Комиссия решила провести третье заседание совместной белорусско-узбекской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Узбекистане.