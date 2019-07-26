|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ОПРЕДЕЛИЛИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:59 29.07.2019
В городах Минске и Бресте с 21 по 26 июля прошло 2-е заседание совместной белорусско-узбекской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, в ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по всем вопросам взаимодействия в военно-технической сфере, рассмотрен ход реализации принятых на первом заседании решений и отмечена важность проделанной работы по их выполнению, определены приоритетные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества и выработаны подходы по решению стоящих задач.
Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества.
Узбекская делегация посетила ряд организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, и оборонного сектора экономики, где ознакомилась с их возможностями и потенциалом.
Комиссия решила провести третье заседание совместной белорусско-узбекской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Узбекистане.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2019
Курсы в банках
на 29.07.2019
Конвертация в банках
на 29.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте