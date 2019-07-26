|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ ЕБРР ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:20 29.07.2019
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси Александром Пивоварским состояние и перспективы сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 26 июля встрече также обсуждался ход реализации ключевых проектов, включая проекты по модернизации инфраструктуры, привлечению стратегических инвесторов на белорусские предприятия реального сектора и в государственные банки, совершенствованию системы управления предприятиями и повышению инвестиционной привлекательности нашей страны.
Владимир Макей подчеркнул стратегический характер сотрудничества Беларуси с ЕБРР, высокий уровень двусторонних контактов с руководством Банка, а также заверил в поддержке белорусской стороной совместных взаимовыгодных инициатив в различных сферах экономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 26.07.2019
Курсы в банках
на 29.07.2019
Конвертация в банках
на 29.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте