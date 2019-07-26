Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси Александром Пивоварским состояние и перспективы сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 26 июля встрече также обсуждался ход реализации ключевых проектов, включая проекты по модернизации инфраструктуры, привлечению стратегических инвесторов на белорусские предприятия реального сектора и в государственные банки, совершенствованию системы управления предприятиями и повышению инвестиционной привлекательности нашей страны.

Владимир Макей подчеркнул стратегический характер сотрудничества Беларуси с ЕБРР, высокий уровень двусторонних контактов с руководством Банка, а также заверил в поддержке белорусской стороной совместных взаимовыгодных инициатив в различных сферах экономики.