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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ВЫРАЗИЛА ПРОТЕСТ В СВЯЗИ С ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИТВЫ В СДЕЛКУ БЕЛОРУССКОЙ КОМПАНИИ
09:05 29.07.2019
В Министерство иностранных дел Беларуси 26 июля был вызван Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь, которому был заявлен протест.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, основанием стало вмешательство правительства Литвы Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности». В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта.
«Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере. Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран», - заявили в белорусском МИД.
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