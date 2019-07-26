В Министерство иностранных дел Беларуси 26 июля был вызван Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь, которому был заявлен протест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, основанием стало вмешательство правительства Литвы Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности». В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта.

«Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере. Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран», - заявили в белорусском МИД.