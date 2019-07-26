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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ВСТУПАЕТ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КОМИССИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
16:42 26.07.2019

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2019 г. № 436 Республика Беларусь вступает в Международную организацию комиссий по ценным бумагам.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением № 436 дано согласие на вступление Министерства финансов в Международную организацию комиссий по ценным бумагам в качестве ассоциированного члена.

Уплата ежегодного взноса, связанного с членством Министерства финансов в Международной организации комиссий по ценным бумагам, может осуществляться за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых в установленном порядке на эти цели в законе о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Международная организация комиссий по ценным бумагам – международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг. Штаб-квартира организации находится в Мадриде (Испания).

Основными задачами организации являются взаимодействие между комиссиями по ценным бумагам разных стран, обмен опытом государственно-правового регулирования рынка ценных бумаг и внедрение новых методов регулирования рынка ценных бумаг, взаимопомощь участников с целью обеспечения единства рынков ценных бумаг и противодействия различным правонарушениям и др.
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