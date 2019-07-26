Официальный представитель ГТК в посольстве Беларуси в Китае Дмитрий Коваленок принял участие в 44-м заседании Совета таможенных представителей зарубежных стран в КНР и Круглом столе на тему «Таможенный транзит и гармонизация процедур упрощения торговли», которые состоялись в Фуюане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, Д. Коваленок представил белорусскую модель таможенного транзита, а также современные таможенные упрощения, разработанные совместно с бизнесом с целью сокращения временных затрат на осуществление таможенных формальностей и повышения эффективности таможенного контроля.

В рамках мероприятий заседания Совета участники ознакомились с практическими возможностями системы единого окна, применяемого китайкой таможней, а также посетили места таможенного оформления грузов и китайско-российский речной пункт пропуска.