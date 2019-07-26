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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА ПРЕДСТАВЛЕНА НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В ПОСОЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ В КИТАЕ
15:49 26.07.2019

Официальный представитель ГТК в посольстве Беларуси в Китае Дмитрий Коваленок принял участие в 44-м заседании Совета таможенных представителей зарубежных стран в КНР и Круглом столе на тему «Таможенный транзит и гармонизация процедур упрощения торговли», которые состоялись в Фуюане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, Д. Коваленок представил белорусскую модель таможенного транзита, а также современные таможенные упрощения, разработанные совместно с бизнесом с целью сокращения временных затрат на осуществление таможенных формальностей и повышения эффективности таможенного контроля.

В рамках мероприятий заседания Совета участники ознакомились с практическими возможностями системы единого окна, применяемого китайкой таможней, а также посетили места таможенного оформления грузов и китайско-российский речной пункт пропуска.
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