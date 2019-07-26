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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ О МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗКАХ ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРУ РАТИФИКАЦИИ
15:03 26.07.2019
Белорусско-британское соглашение о международных автомобильных перевозках проходит процедуру ратификации. Такая информация прозвучала 26 июля во время встречи министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с послом Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионной Гибб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в ходе переговоров стороны обсудили ход реализации проекта CNRG.
«Завершена наша многолетняя работа по согласованию и подписанию соглашения о международных автомобильных перевозках. На данный момент документ проходит процедуру ратификации», – отметил А. Авраменко.
Глава транспортного ведомства подчеркнул, что активно продолжается работа и с европейскими банками, в частности, ЕБРР - завершается проект по реконструкции автодороги Р-80.
Министр выразил заинтересованность Беларуси в развитии взаимодействия в сфере дорожной безопасности (реализации совместных проектов по снижению аварийности и повышению безопасности на автомобильных дорогах за счет внедрения новых технических средств организации дорожного движения).
Также А. Авраменко проинформировал, что в Беларуси создан благотворительный фонд в области дорожной безопасности, данная инициатива нашла отражение в совместном Меморандуме. Кроме того, создан медицинский центр для оказания помощи и реабилитации граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на базе ГУ «Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ» в г.п. Боровляны.
В свою очередь Ф. Гибб поинтересовалась продвижением проекта реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин» на принципах ГЧП и отметила плодотворное сотрудничество с Минтрансом Беларуси, выразив надежду на продолжение сложившихся позитивных тенденций работы с посольством и впредь.
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