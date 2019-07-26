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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНО РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛАТВИЕЙ - ЛУКАШЕНКО
13:54 26.07.2019

Беларусь намерена более серьезно развивать экономические отношения с Латвией. Об этом заявил Александр Лукашенко 26 июля на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в числе обсуждаемых на переговорах вопросов были экономика и торговля, в наращивании которой есть взаимная заинтересованность. Имеющийся в настоящее время показатель белорусско-латвийских отношений почти в $600 млн - недостаточный с учетом возможностей, убежден Александр Лукашенко.

"Не хотел бы, чтобы политика довлела над экономикой. Но если какие-то страны нас не понимают и не воспринимают в этом плане, и это влияет на экономику Беларуси, конечно, мы будем искать лучшие варианты. И я очень рад, что у нас с вами, с вашей страной, с руководством и народом этой доброй балтийской страны нет особых проблем, - сказал он. - Да, над вами довлеет ЕС, я понимаю, что там за ситуация, 28 стран, да и многие не в восторге от тех процедур, которые сегодня прописаны в ваших отношениях. Но, тем не менее, вы находите возможность выстраивать ровные и порядочные отношения со своим соседом - Беларусью. Я это понимаю и очень ценю".

Лукашенко заверил, что Беларусь будет развивать с Латвией отношения, прежде всего торгово-экономические, поскольку это база, на которой строятся догмы политических и дипломатических отношений.

"Мы будем развивать торгово-экономические отношения, если вы к этому готовы, и более серьезно развивать, на пользу наших государств", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в ближайшее время намерен увидеть современную Ригу.
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