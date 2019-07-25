Делегация БГУ приняла участие в работе Саммита по международному обмену и сотрудничеству в области высшего образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ключевой задачей форума являлось содействие международному сотрудничеству, создание коммуникационной платформы для обмена опытом между китайскими и иностранными преподавателями, развитию академической мобильности, совместных образовательных программ с зарубежными университетами и др.

Программа саммита включала обсуждение тем, касающихся международных инициатив по поддержке талантов в условиях глобализации, обмена и сотрудничества в области высшего образования в рамках инициативы «Один Пояс, один Путь».

Также в рамках мероприятия делегация БГУ встретилась с руководством Университета Внутренней Монголии. Была достигнута договоренность о визите представителей данного вуза в БГУ в сентябре нынешнего года с целью подписания договора о сотрудничестве.

Всего участниками саммита стали представители более 50 университетов из 20 стран: США, Канады, Австралии, Германии, Сингапура, Японии, Южной Кореи, России и др. Мероприятие завершилось 19 июля в Пекине (КНР) и прошло в рамках Форума по развитию интеграции промышленности и образования 2019 года.

Организатором мероприятия выступила Китайская ассоциация высшего образования.