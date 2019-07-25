На основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров одобрен ряд проектов международной технической помощи.

Согласно постановлению Совета министров № 483 от 24 июля 2019 года, одобрены следующие проекты международной технической помощи и определены министерства и облисполкомы, обеспечивающие координацию и эффективный контроль за реализацией проектов:

«Уменьшение безработицы – развитие предпринимательства путем сочетания бизнес-моделей и творческого подхода в создании координированных, новых и перспективных компаний» – Министерство образования Республики Беларусь;

«Улучшение доступности и качества медицинских услуг для уязвимых групп в Друскининкае и Гродненском регионе» – Гродненский облисполком.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступило в силу 24 июля.