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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РЯД ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОДОБРЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЕЛАРУСИ
11:04 26.07.2019
На основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров одобрен ряд проектов международной технической помощи.
Согласно постановлению Совета министров № 483 от 24 июля 2019 года, одобрены следующие проекты международной технической помощи и определены министерства и облисполкомы, обеспечивающие координацию и эффективный контроль за реализацией проектов:
«Уменьшение безработицы – развитие предпринимательства путем сочетания бизнес-моделей и творческого подхода в создании координированных, новых и перспективных компаний» – Министерство образования Республики Беларусь;
«Улучшение доступности и качества медицинских услуг для уязвимых групп в Друскининкае и Гродненском регионе» – Гродненский облисполком.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступило в силу 24 июля.
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