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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИНСКОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА №1 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВИДИТ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ
10:27 26.07.2019
Руководство представительства «Минский молочный завод № 1» в Санкт-Петербурге видит хорошие перспективы развития экспорта белорусской продукции в текущем году. об этом заявил директор предприятия Сергей Немкович на состоявшейся 25 июля встрече с руководителем отделения посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге Игорем Заломаем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, ожидается, что этому будет способствовать дальнейшая политика предприятия, направленная на расширение номенклатуры поставляемой продукции, обновления географии поставок по регионам северо-запада, а также устойчивый баланс цена/качество белорусской молочки.
В ходе встречи согласованы подходы по координации совместных действий между отделением посольства в Санкт-Петербурге и представительством молочной компании.
ООО «Минский молочный завод №1» является одним из крупнейших экспортеров молочной продукции на рынок Северо-Западного федерального округа России. Объем реализованной ООО «Минский молочный завод №1» продукции в первом полугодии 2019 года составил $39,3 млн, что выше аналогичного периода 2018 года на 40%.
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