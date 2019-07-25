Руководство представительства «Минский молочный завод № 1» в Санкт-Петербурге видит хорошие перспективы развития экспорта белорусской продукции в текущем году. об этом заявил директор предприятия Сергей Немкович на состоявшейся 25 июля встрече с руководителем отделения посольства Беларуси в России в Санкт-Петербурге Игорем Заломаем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, ожидается, что этому будет способствовать дальнейшая политика предприятия, направленная на расширение номенклатуры поставляемой продукции, обновления географии поставок по регионам северо-запада, а также устойчивый баланс цена/качество белорусской молочки.

В ходе встречи согласованы подходы по координации совместных действий между отделением посольства в Санкт-Петербурге и представительством молочной компании.

ООО «Минский молочный завод №1» является одним из крупнейших экспортеров молочной продукции на рынок Северо-Западного федерального округа России. Объем реализованной ООО «Минский молочный завод №1» продукции в первом полугодии 2019 года составил $39,3 млн, что выше аналогичного периода 2018 года на 40%.