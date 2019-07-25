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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
09:36 26.07.2019

В центральном офисе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 25 июля состоялась встреча с генеральным директором казахстанской торговой компании ТОО «Френдли Энерджи Казахстан» Азизом Мадаминовым.

Как сообщает сайт БУТБ, в ходе переговоров обсуждена текущая ситуация на товарных рынках Беларуси и Казахстана, особенности ведения бизнеса, перспективные товарные позиции и возможности применения биржевого механизма для активизации взаимной торговли.

В этой связи руководитель ТОО «Френдли Энерджи Казахстан» высказал заинтересованность в реализации через биржу производимого в Казахстане угля и продукции черной и цветной металлургии (бесшовных труб, металлопроката, ферросплавов, алюминия).

Кроме того, планируется проработать вопрос участия ТОО «Френдли Энерджи Казахстан» в биржевых торгах по секции сельхозпродукции с целью закупки мяса, сыров и сухого молока.

Стороны договорились составить перечень востребованных в Беларуси и Казахстане товаров, которые уже представлены на электронных площадках БУТБ, и определить оптимальную схему работы ТОО «Френдли Энерджи Казахстан» на бирже: в качестве посетителя торгов или клиента биржевого брокера.
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