|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ БУТБ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
09:36 26.07.2019
В центральном офисе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 25 июля состоялась встреча с генеральным директором казахстанской торговой компании ТОО «Френдли Энерджи Казахстан» Азизом Мадаминовым.
Как сообщает сайт БУТБ, в ходе переговоров обсуждена текущая ситуация на товарных рынках Беларуси и Казахстана, особенности ведения бизнеса, перспективные товарные позиции и возможности применения биржевого механизма для активизации взаимной торговли.
В этой связи руководитель ТОО «Френдли Энерджи Казахстан» высказал заинтересованность в реализации через биржу производимого в Казахстане угля и продукции черной и цветной металлургии (бесшовных труб, металлопроката, ферросплавов, алюминия).
Кроме того, планируется проработать вопрос участия ТОО «Френдли Энерджи Казахстан» в биржевых торгах по секции сельхозпродукции с целью закупки мяса, сыров и сухого молока.
Стороны договорились составить перечень востребованных в Беларуси и Казахстане товаров, которые уже представлены на электронных площадках БУТБ, и определить оптимальную схему работы ТОО «Френдли Энерджи Казахстан» на бирже: в качестве посетителя торгов или клиента биржевого брокера.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2019
Курсы в банках
на 26.07.2019
Конвертация в банках
на 26.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте