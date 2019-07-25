ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УГЛУБЛЕНИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ЛАТВИЕЙ - РУМАС
09:12 26.07.2019

Беларусь заинтересована в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Латвией. Об этом заявил 25 июля премьер-министр Сергей Румас на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом.

"Латвия традиционно входит в число основных торговых партнеров Беларуси. У нас в последние годы хорошая тенденция по росту товарооборота: в 2018 году он составил уже $583 млн. Считаю, что нам не надо останавливаться: у нас есть большие перспективы, нам есть что вам предложить, есть наработки по углублению нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Устойчиво растет количество совместных бизнес-проектов, и, конечно, это позволяет нам более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и находить новые формы совместной работы, - сказал Сергей Румас. - Хотел бы также выразить заинтересованность в продолжении конструктивной линии Латвии по укреплению белорусско-европейского диалога и устранению препятствий для активизации кредитно-инвестиционного сотрудничества Беларуси со странами Евросоюза".

Премьер-министр также обратил внимание на то, что у двух стран есть успешно реализуемый план мероприятий на среднесрочную перспективу, который включает в себя все направления сотрудничества - от логистики до медицины. Он предложил развивать сотрудничество, в том числе в транзитной сфере и обозначил преимущества такого взаимодействия, обусловленные географическим положением стран-соседей.

Сергей Румас также отметил перспективы сотрудничества с Латвией в сфере IT.

"Сегодня реализуется проект по биометрическим паспортам, в котором латвийская компания принимает самое активное участие. У нас созданы беспрецедентные условия для развития бизнеса в Парке высоких технологий и Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Не так давно в "Великом камне" состоялся форум, в котором приняла участие представительная делегация Латвии. Это говорит об интересе с вашей стороны, и мы призываем латвийских бизнесменов активнее приходить с проектами на наш рынок", - подчеркнул он.

В прошлом году Беларусь и Латвия подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

"Оно активно сейчас наполняется проектами, в частности в фармацевтической сфере. Мы ведем совместные исследования и готовимся к производству востребованных видов лекарств", - добавил Премьер-министр.

Сергей Румас также подтвердил приглашение премьер-министру Латвии посетить Беларусь с визитом.

Очередное заседание белорусско-латвийской межправкомиссии запланировано на октябрь 2019 года в Минске.

"Думаю, что заседание межправкомиссии поможет найти новые подходы в сфере транспорта и логистики, туризма и других сферах", - сказал Эдгар Ринкевичс.

Беларусь и Латвия уже начали подготовку к проведению чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Министр иностранных дел Латвии обратил внимание на то, что обсуждается организация упрощенного въезда для болельщиков, которые хотят посетить соревнования и в Минске, и в Риге. Он также отметил, что такие спортивные соревнования дают хороший импульс для развития туризма в обеих странах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, дипломатические отношения между Беларусью и Латвией установлены 7 апреля 1992 года. Товарооборот между странами в 2018 году составил около $583 млн (рост на 32,9% к 2017 году), в том числе белорусский экспорт - $485,6 млн (рост на 38,8%). В январе-мае 2019 года экспорт белорусских товаров в Латвию составил $167,3 млн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2019
валюта курс
EUR 2.2579
USD 2.0293
RUB 3.2129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2579 -0.0006
USD 2.0293 +0.0011
RUB 3.2129 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2550 2.2610
USD 2.0240 2.0290
RUB 3.2020 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 26.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1180
EUR/RUB 70.2000 70.6000
USD/RUB 63.0000 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте