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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ВИТЕБСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ОБСУДЯТ В МОСКВЕ
12:21 25.07.2019
25-26 июля в Москве пройдет заседание белорусско-российской рабочей группы по инфраструктуре пространственных данных Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли.
От Беларуси в заседании примут участие представители Государственного комитета по имуществу и Национального кадастрового агентства Госкомимущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, представители стран-участниц рабочей группы обменяются опытом в области создания и использования пространственных данных (ИПД), реализации законодательства в сфере управления пространственными данными.
Кроме того, состоится обсуждение текущего состояния и перспективных работ по созданию инфраструктуры пространственных данных в государствах – участниках СНГ; представление и согласование доработанных рекомендаций по разработке закона об инфраструктуре пространственных данных государств-участников СНГ для представления на XLI сессии Межгоссовета.
Помимо этого, стороны рассмотрят формирование перечня тематических задач, представляющих взаимный практический интерес для пограничных и иных территорий государств-участников СНГ, для реализации которых целесообразно использование информационных и технических возможностей геопортала ИПД.
На заседании также будут обсуждаться предложения по определению минимального набора базовых пространственных данных и унификации элементов отображения на публичных кадастровых картах государств – участников СНГ, предложения по созданию метаданных пространственных данных и сервисов обмена/представления метаданных государств-участников СНГ и по обмену знаниями и организации обучения в различных формах по тематике создания ИПД.
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