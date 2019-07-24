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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В УВЕЛИЧЕНИИ ЗАКУПОК БЕЛОРУССКОЙ ЩЕПЫ И ПЕЛЛЕТОВ ЧЕРЕЗ БУТБ
11:32 25.07.2019

Возможности более активного использования биржевого механизма при экспорте топливной щепы, гранул и брикетов в Польшу и другие страны Европейского союза стали главной темой международного семинара, состоявшегося 22 июля в центральном офисе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщает сайт БУТБ, в мероприятии, организованном БУТБ, Национальным агентством инвестиций и приватизации и польской компанией Biomass Media Group, приняли участие представители концерна «Беллесбумпром», УП «Беллесэкспорт», Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, администрации индустриального парка «Великий камень», а также руководители 15 польских предприятий, работающих в сфере энергетики и деревообработки.

Как отметил член правления Biomass Media Group и председатель Польского совета по пеллетам Матей Косински, производимая в Беларуси лесопродукция представляет значительный интерес для польского бизнеса, а электронные площадки БУТБ упрощают выход на белорусский рынок и снижают сопутствующие риски.

«Биржевая площадка — это своего рода окно для польских компаний, желающих вести бизнес в Беларуси и на территории Евразийского экономического союза. Мы в свою очередь можем предложить представленным на бирже белорусским экспортерам возможность выхода на рынок Евросоюза, где сосредоточен платежеспособный спрос на топливную щепу, пеллеты, гранулы и другую продукцию лесопромышленного комплекса. На мой взгляд, это тот случай, когда от сотрудничества в равной степени выигрывают обе стороны», считает польский бизнесмен.

В этой связи исполняющий обязанности председателя правления БУТБ Анатолий Зарецкий подчеркнул, что развитие взаимодействия с польскими компаниями всегда было одним из приоритетных направлений внешнеэкономической стратегии биржи.

«Сейчас на Польшу приходится около 14% от общего объема экспорта лесопродукции через биржу. В целом это неплохой показатель, но, учитывая нашу географическую близость и тесные торгово-экономические связи, уверен, что сумма сделок, совершаемых польскими участниками торгов могла бы быть существенно больше. Топливная щепа, брикеты и гранулы являются высоколиквидными биржевыми товарами, и, если польская сторона заинтересована в их приобретении на регулярной основе, мы готовы оказать необходимое содействие», заявил Анатолий Зарецкий.

После семинара члены польской делегации провели B2B-переговоры с белорусскими предприятиями и организациями, в ходе которых обсуждены вопросы логистики, расчетов, экспертизы качества реализуемой продукции и инвестиционного сотрудничества.

В рамках визита в Беларусь представители польских деловых кругов также посетили ИООО «СВУДС экспорт» и ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», где имели возможность познакомиться с технологией производства щепы и пиломатериалов и оценить качество данной продукции.
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