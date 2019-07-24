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ОБЩИЙ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЕИБ ДЛЯ БЕЛАРУСИ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО 1 МЛРД ЕВРО В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ
10:28 25.07.2019

Общий кредитный портфель Европейского инвестиционного банка для Беларуси может увеличиться до 1 млрд евро в течение нескольких лет. Об этом заявил вице-президент банка Вазил Худак 24 июля по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

«Мы рады, что есть возможность расширить деятельность в вашей стране. Ожидаем, что годовой объем финансирования проектов в Беларуси в 2019-м достигнет 350 млн евро, и тогда через два-три года мы сможем довести общий кредитный портфель до 1 млрд евро», – сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ЕИБ - один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 году, штаб-квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сформирован 28 странами - членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% - за его пределами.
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