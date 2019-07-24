В правительстве подписаны кредитные соглашения между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком. Церемония подписания документов состоялась 24 июля по итогам встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с вице-президентом банка Вазилом Худаком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, 110 миллионов евро планируется направить на реконструкцию трассы М7 Минск — Вильнюс и автодорожного пункта пропуска «Каменный Лог». Ожидаемый эффект — увеличение транзитного движения, сокращение времени движения и транспортных издержек. Кроме того, сократится время на оформление товаров и транспортных средств в пограничном автодорожном пункте пропуска.

Еще одно кредитное соглашение на 66 миллионов евро направлено на модернизацию системы очистки воды. Реализация проекта позволит улучшить доступ к более качественной воде для 500 тысяч человек.

В ходе встречи Сергей Румас заявил, что Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с банком.

«Очередной визит руководства ЕИБ в Беларусь — залог выстраивания доверительных отношений и успешного сотрудничества. В 2017 году заключили рамочное соглашение, которое стало знаком доверия банка и ЕС к той работе, которую мы проводим для достижения Целей устойчивого развития. Надеюсь, в ходе подготовки и реализации проектов банк смог убедиться, что Беларусь — это надежный партнер, который всегда открыт к доверительному диалогу. С оптимизмом отмечаю, что ЕИБ поддерживает наше стремление по поддержке предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности. Мы готовы обсуждать увеличение линий, выделенных ЕИБ двум государственным банкам на эти цели. И я признателен, что вы подтвердили такую готовность. Мы высоко ценим оказываемую поддержку в рамках первого совместного инвестпроекта по реконструкции минской очистной станции. Реализации проекта мы уделяем особое внимание. Мы уверены, что его осуществление внесет неоценимый вклад в улучшение качества жизни населения столицы», - сказал премьер-министр.

Также, по словам Сергея Румаса, есть заинтересованность в сотрудничестве с банком в сфере транспорта. Он отметил, что заключение договора о финансировании проекта "Транспортное сообщение Беларуси" является подтверждением нашей взаимной готовности к расширению взаимодействия и укреплению транспортного сообщения между Республикой Беларусь и Европейским союзом.

Кроме того, руководитель правительства подтвердил готовность к выстраиванию взаимодействия и по другим секторам, в частности, по энергоэффективности, развитию железнодорожного потенциала, ЖКХ, здравоохранению.

«У нас есть много сфер, подпадающих под мандат ЕИБ для работы в Беларуси, и мы могли бы начать работу над новыми проектами», - отметил он.

Сергей Румас заверил, что Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия и рассматривает ЕИБ в качестве надежного стратегического партнера. По его словам, условия финансирования, которые предлагает банк, самые комфортные, и совместная работа позволит внести вклад в социально-экономическое развитие страны.