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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОЕКТУ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОГИ М-10
15:54 24.07.2019

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко 24 июля обсудил с послом Южной Кореи в Беларуси Тхэ Чжун Ёль перспективы сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, стороны рассмотрели, в частности, взаимодействие по проекту реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин» на принципах государственно-частного партнерства.

«Наша страна имеет большой опыт в реконструкции и строительстве автомобильных дорог, в том числе, проектов ГЧП. Перед нами стояла задача: привлечение дополнительных инвестиций, поэтому мы продумали, как частный сектор будет участвовать в реализации различных проектов», - сказал Тхэ Чжун Ёль.

Также посол заметил, что имеющаяся в Корее практика проектов ГЧП – хорошее направление для сотрудничества между странами, так как сейчас в Беларуси как раз проходит подготовка к осуществлению такого проекта.

«Это первый государственный проект ГЧП в Беларуси. И на данный момент он находится в стадии проведения конкурса. Предквалификация заканчивается в конце июля, сейчас мы принимаем все заявки от компаний. После этого будет отобран короткий список компаний (топ-5), среди которых будет разыгран международный конкурс. Поэтому, зная об интересе корейских компаний в реализации данного проекта, мы только приветствуем это», – подчеркнул А. Авраменко.

Кроме того, корейская сторона пригласила белорусскую на Глобальную конференцию по сотрудничеству в области инфраструктуры, которая пройдет в начале сентября. Посол подчеркнул, что участие в данной конференции - хорошая возможность узнать, как в Южной Корее реализуются проекты ГЧП.

В мае в Лейпциге был подписан меморандум между Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси и Министерством земельных ресурсов инфраструктуры и транспорта Южной Кореи о сотрудничестве в развитии инфраструктуры и транспортного сектора.
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