|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В 2020 ГОДУ В ЧУНЦИНЕ ОТКРОЕТСЯ ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЛАРУСИ
15:19 24.07.2019
В городе Чунцине (Китайская Народная Республика) в 2010 году откроется Генеральное консульство Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 480 от 22 июля 2019 года.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, решение принято на основании Положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, утвержденного указом № 247 от 9 июля 1996 г.
Согласно документу, финансирование расходов на открытие и содержание Генерального консульства возложено на Министерство финансов в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.
Генеральные консульства Республики Беларусь функционируют также в городах Китая Гуанчжоу и Шанхае.
Чунцин – город центрального подчинения в центральной части Китая с населением более 30 миллионов человек, крупнейший по площади из четырех китайских административных единиц данной категории.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2019
Курсы в банках
на 24.07.2019
Конвертация в банках
на 24.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте