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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В 2020 ГОДУ В ЧУНЦИНЕ ОТКРОЕТСЯ ГЕНКОНСУЛЬСТВО БЕЛАРУСИ
15:19 24.07.2019

В городе Чунцине (Китайская Народная Республика) в 2010 году откроется Генеральное консульство Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 480 от 22 июля 2019 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, решение принято на основании Положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь, утвержденного указом № 247 от 9 июля 1996 г.

Согласно документу, финансирование расходов на открытие и содержание Генерального консульства возложено на Министерство финансов в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.

Генеральные консульства Республики Беларусь функционируют также в городах Китая Гуанчжоу и Шанхае.

Чунцин – город центрального подчинения в центральной части Китая с населением более 30 миллионов человек, крупнейший по площади из четырех китайских административных единиц данной категории.
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