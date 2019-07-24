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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВЫЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 29-30 ИЮЛЯ
14:14 24.07.2019
Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана пройдет в Минске 29-30 июля в рамках официального визита в нашу страну президента Шавката Мирзиёева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, участие в форуме примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Делегацию Узбекистана на форуме возглавит первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны будут представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области.
Программой форума предусмотрены три секции: по вопросам сотрудничества в области промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. В рамках секций будут работать тематические выставки.
Главной темой пленарного заседания станет сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений.
На площадках форума будут подписаны около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.
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