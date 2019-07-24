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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«АМКОДОР» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧЕЧНЕЙ
12:59 24.07.2019
Управляющую компанию холдинга «АМКОДОР» посетила делегация Чечни (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, гости ознакомились с выпускаемыми моделями техники «АМКОДОР» и провели переговоры с руководством холдинга по вопросам делового сотрудничества.
Достигнуты договоренности о возможных путях дальнейшего взаимодействия.
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