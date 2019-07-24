МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«АМКОДОР» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧЕЧНЕЙ

12:59 24.07.2019 Управляющую компанию холдинга «АМКОДОР» посетила делегация Чечни (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, гости ознакомились с выпускаемыми моделями техники «АМКОДОР» и провели переговоры с руководством холдинга по вопросам делового сотрудничества. Достигнуты договоренности о возможных путях дальнейшего взаимодействия.