ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА В БЕЛАРУСИ С 24 ИЮЛЯ БУДЕТ ПРИЗНАН НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ
11:38 24.07.2019

Соглашение между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Главным таможенным управлением Китая о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов Беларуси и программы КНР по управлению добросовестными предприятиями вступает в силу с 24 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в соответствии с соглашением таможенная служба Беларуси признает предоставленный китайской таможней субъектам внешнеэкономической деятельности статус добросовестных предприятий КНР с наивысшим уровнем доверия, а таможенная служба Китая, в свою очередь, признает предоставленный белорусской таможней субъектам внешнеэкономической деятельности статус уполномоченного экономического оператора третьего типа.

Взаимное признание позволит субъектам внешнеэкономической деятельности, обладающим соответствующим статусом, пользоваться рядом преимуществ, одним из которых является ускоренное совершение таможенных операций, в том числе связанных с выпуском товаров и проведением таможенного контроля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2019
валюта курс
EUR 2.2624
USD 2.0225
RUB 3.2039
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2624 -0.0049
USD 2.0225 -0.0019
RUB 3.2039 -0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2560 2.2600
USD 2.0250 2.0250
RUB 3.3190 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1170
EUR/RUB 70.4000 70.8000
USD/RUB 63.0500 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте