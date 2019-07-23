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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕВРОПЕЙСКИМ РЕЗИДЕНТАМ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕДЛОЖИЛИ ВНЕСТИ СВОИ ИНИЦИАТИВЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ПАРКЕ
09:56 24.07.2019

В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» с представителями европейских компаний-резидентов 23 июля прошло обсуждение вопросов подготовки внесений изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность парка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Парке, резидентам парка предложено внести свои инициативы по совершенствованию условий ведения бизнеса в парке для их обсуждения при подготовке соответствующих изменений в законодательство.

Представитель ООО «Компания по управлению недвижимостью индустриального парка» ознакомил резидентов с услугами компании по организации эксплуатации объектов недвижимости индустриального парка и обеспечения их эффективного функционирования. Отдельное внимание было уделено вопросам технического обслуживания и эксплуатации инженерных сетей и систем объектов недвижимости индустриального парка, создания и обслуживания систем отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции, электроснабжения, пожарной безопасности, видеонаблюдения.

В ходе встречи резиденты проинформированы о принимаемых шагах по созданию социальной инфраструктуры в парке, в том числе возможностях аренды жилых помещений в строящемся первом жилом доме.

Представители Беларусбанка представили услуги по сопровождению бизнеса в финансово-кредитной сфере, бухгалтерскому обслуживанию, кадровому сопровождению, разработке бизнес-планов, оценке имущества и прочее.

По итогам встречи состоялась неформальная беседа с представителями компаний-резидентов по вопросам транспортного сообщения с Минском и Смолевичами, появления торговых объектов на территории парка, модернизации арендуемых производственных площадей и прочее.
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