В Беларуси с 22 июля по 5 августа организована стажировка проректоров по научной и инновационной деятельности учреждений высшего образования и научных учреждений Узбекистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования Беларуси, в ходе стажировки запланировано посещение участниками ведущих высших учебных заведений Беларуси и их технопарков, знакомство с деятельностью Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям.

Министр образования Беларуси И. Карпенко во время встречи с участниками стажировки ознакомил их с развитием системы образования в соответствии с концептуальными подходами к развитию системы образования, принятыми на Республиканском педагогическом совете.

«У нас с Узбекистаном достаточно активно развиваются взаимоотношения, действует сотня прямых договоров между учебными заведениями, налажена работа по совместной подготовке кадров по принципу два плюс два (согласно программе двойных дипломов). Обсуждается вопрос проведения совместных научных исследований в рамках тех проектов, которые реализуются в Беларуси и Узбекистане", - проинформировал И. Карпенко.

По словам заместителя директора по науке Института микробиологии Академии наук Узбекистана Шахло Миралимовой, целью стажировки является обмен опытом инновационной деятельности, организация научно-исследовательской работы, а также в области интегрирования производства, науки и образования. "Мы очень надеемся, что результаты этого визита помогут нам настроить нашу деятельность в русле развития инноваций. В Узбекистане принята Стратегия инновационного развития, большое внимание уделяется именно инновационному направлению и научно-исследовательской деятельности", - подчеркнула она.

Во время визита в Беларусь узбекские специалисты ознакомятся с методикой подготовки и проведения разнообразных форм научно-исследовательской работы, принципами организации инновационной деятельности в учреждениях высшего образования Беларуси, приобретут практические навыки по реализации Концепции научной и инновационной деятельности в учреждениях высшего образования, субъектах инновационной инфраструктуры и производственной сфере. Гости также изучат опыт международного сотрудничества в сфере инновационной деятельности на примере Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", посетят Национальную библиотеку и ОАО "БелАЗ".