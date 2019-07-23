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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ ИЗУЧАЕТ ОПЫТ ТАТАРСТАНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРОМОЛОТОГО ДОЛОМИТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
17:46 23.07.2019

Делегация в составе представителей Минсельхозпрода, ОАО «Доломит», агрохимической службы Беларуси 15-19 июля посетила Татарстан (Россия) по вопросу изучения использования сыромолотого доломита в сельском хозяйстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в ходе работы белорусские эксперты ознакомились с работой ОАО «Татагрохим» по вопросам организации работ известкования кислых почв, а также работой предприятий, входящих в систему общества с выездом в такие районы, как Арский, Атнинский и Балтасинский.

В настоящее время в структуре ОАО «Татагрохим» работает 30 районных предприятий «Агрохимсервис». Они занимаются вопросами повышения плодородия земель, агрохимическим обслуживанием. Работа ОАО «Татагрохим» не ограничивается только вопросами повышения плодородия. У компании имеются производственные объекты и подсобные хозяйства: 17 карьеров по добыче и производству известковых удобрений и щебня, 5 прирельсовых баз по приемке минеральных удобрений железнодорожным транспортом, 15 подсобных хозяйств с площадью сельхозугодий 29,8 тыс. га, 26,1 тыс. пашни, 5 тыс. голов крупного рогатого скота и 1200 дойных коров.

Главной задачей ОАО «Татагрохим» является восстановление пятилетнего цикла известкования.

В 2018 году в карьерах произведено и вывезено более 500 тыс. тонн известковой и доломитовой муки. Для вывозки известковых удобрений имеется более 200 единиц автотранспорта и 70 единиц погрузочно-разгрузочной техники. Для внесения имеется около 100 единиц разбрасывателей известковых материалов.

Для внесения известковых материалов используют МХА-7 на базе автомобиля «Урал», разбрасыватели ОАО «Щучинский ремонтный завод» РМУ-10000 на базе автомобиля КамАЗ, РМУ-8000 на базе трактора «Беларус». В 2019 году внедрен и успешно работает опытный образец распределителя доломитовой муки и минеральных удобрений УРМ-10М ПК «Ярославич» (РФ).

В Татарстане широко используется система внедрения точного известкования (агроконтроль), которая позволяет оперативно получать информацию о местоположении, времени работы, простоях техники, обработанных полях, о скоростном режиме разбрасывателей, о качестве обработки, истории обработок, ведении учета работ в гектарах.

В ходе работы делегации были посещены карьеры по производству известковых удобрений (Купербашский, Арбашский, Ципьинский), осмотрены поля с посевами различных сельскохозяйственных культур, дана оценка влияния известковых материалов на их рост и урожайность.

Кроме того, была изучена работа ФГБУ Центр агрохимической службы «Татарский» по вопросам составления проектно-сметной документации на агрохимические работы, методики отбора образцов и системы контроля.
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