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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


«БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАДЖИКИСТАНОМ
15:07 23.07.2019

Визит на ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» генерального директора АОЗТ «Агротехсервис» (Гиссар, Таджикистан) Джалолиддина Нуралиева состоялся 19 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе посещения предприятия генеральный директор АОЗТ «Агротехсервис» ознакомился с его производственной и материально-технической базой, с технологиями производства продукции, с новыми и серийными образцами сельхозмашин, выпускаемых ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», а также провел переговоры с генеральным директором ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надеждой Лазаревич.

На переговорах подведены итоги работы в 2018 г. и определена стратегия развития совместной работы на 2019-20 гг., согласованы условия контракта на поставку в Таджикистан машинокомплектов тракторных прицепов 2ПТС-4,5, при этом стороны планируют увеличить уровень локализации производства до 45%.

На сегодня АОЗТ «Агротехсервис» - единственная компания на рынке Таджикистана, имеющая статус официального дилера ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш». Помимо сборки прицепов на базе компании «Агротехсервис» успешно действует и сборка тракторов Belarus.

АОЗТ «Агротехсервис» - одна из крупнейших компаний на таджикском рынке сельскохозяйственной техники, активно работающая по продвижению белорусской техники на рынок не только Таджикистана, но и соседнего Афганистана.Шоу-рум ОАЗТ "Агротехсервис"

Сотрудничество холдинга «Бобруйскагромаш» с компанией «Агротехсервис» было начато в 2015 году, а уже через три года, в 2018 году, на базе данной компании было организовано сборочное производство самосвальных тракторных прицепов модели 2ПТС-4,5-1. Необходимо отметить, что в 2018 г. более 85% поставок в адрес «Агротехсервиса» осуществлялось в рамках реализации финансовых механизмов поддержки экспорта с участием белорусской компании ОАО «Промагролизинг». Линия по сборке прицепов 2ПТС-4,5.
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