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СПЕЦИАЛИСТЫ КАЗАХСТАНА ОЗНАКОМИЛИСЬ С ОПЫТОМ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ БЕЛГИСС ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
11:12 23.07.2019

Семинар на тему «Контроль качества продукции в целях соблюдения стандартов энергоэффективности. Методология и организация испытаний бытовых приборов и оборудования» с участием специалистов из Республики Казахстан состоялся 15-19 июля на базе БелГИСС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, мероприятие включало как теоретические, так и практические занятия, а также ознакомительную экскурсию по испытательному центру БелГИСС.

Участники подробно ознакомились с основными требованиями к энергоэффективности бытовых холодильных приборов и электродвигателей в ЕС и Беларуси, а также проводимыми в этом направлении работами в рамках ЕАЭС, освоили методологию проведения испытаний данных приборов с анализом полученных результатов и оформлением протокола испытаний.

Гостей из Казахстана впечатлил высокий уровень компетентности специалистов БелГИСС, современное высокотехнологичное оснащение лабораторий.

«Такие рабочие места для испытаний холодильных приборов на территории СНГ встречаются очень редко. Они имеют комплексное решение и информационно обеспечены. Также мы отметили рабочие стенды по испытаниям энергоэффективности электродвигателей малой, средней и большой мощностей – не везде такое увидишь», – отметил эксперт проекта ПРООН-ГЭФ «Стандарты, сертификация и маркировка энергоэффективности электрических приборов и оборудования в Казахстане» Адилет Ткенов.

Завершилось мероприятие дискуссионной сессией, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы, состоялся обмен мнениями.

«Мы слышали, что в Беларуси есть такой институт и хотели его посетить. У нас тоже сейчас создается такая инфраструктура по испытаниям бытовых приборов и оборудования – холодильников, электродвигателей и трансформаторов, поэтому приехали к вам посмотреть, как это происходит, набраться опыта и в дальнейшем использовать его в своей работе, – говорит Адилет Ткенов. – Наши специалисты наладили контакт с коллегами из БелГИСС, что в дальнейшем благоприятно повлияет на развитие сотрудничества. Планируем и дальше направлять наших специалистов к вам на обучение. В свою очередь, будем организовывать подобные тренинги и для белорусских коллег. Думаю, что это начало большой и плодотворной совместной работы».
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