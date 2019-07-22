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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В НАРАЩИВАНИИ ТОВАРООБОРОТА С СИРИЕЙ - ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
09:44 23.07.2019

Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сирией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 22 июля на встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Валидом аль-Муаллемом.

"Мы рассматриваем ваш визит как весьма важный и знаковый для развития традиционно дружеских отношений с Сирией. Мы в Беларуси неравнодушны к тому, что происходит у вас в стране, внимательно следим за всеми событиями, переживаем вместе с вами. Сирия является нашим основным торговым партнером на Ближнем Востоке, и Беларусь заинтересована в восстановлении того уровня товарооборота, который был до начала вооруженного конфликта в Сирии. Мы уверены, что ваш визит послужит дальнейшей активизации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", - сказал Сергей Румас.

Валид аль-Муаллем подчеркнул, что сирийская сторона также заинтересована в восстановлении тех отношений с Беларусью, которые были до начала кризиса в Сирии. Он отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества.

Дипломатические отношения между Беларусью и Сирией установлены 26 августа 1993 года. Сформирована развитая договорно-правовая база двусторонних отношений, включающая более 30 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Сирией составил $41,1 млн, в том числе белорусский экспорт - $37,7 млн. В январе-мае 2019 года товарооборот составил $16,1 млн (в том числе белорусский экспорт - $12,6 млн).

Беларусь оказывает гуманитарную помощь Сирии. В 2015-2019 годах сирийской стороне переданы четыре партии гуманитарной помощи, включавшей детское питание, продовольствие, медикаменты, медицинское оборудование, одеяла, детскую одежду и обувь, а также технику МАЗ для восстановления народного хозяйства Сирии. Особое внимание уделяется проекту по организации отдыха и оздоровления сирийских детей в Беларуси. В 2017-2019 годах более 1 тыс. сирийских детей отдохнули в Беларуси за счет средств белорусской стороны.
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