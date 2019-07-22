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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ОЛЕГ КРАВЧЕНКО ПРОВЕЛ В ВАШИНГТОНЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ
09:05 23.07.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел ряд встреч и переговоров во время пребывания 16-18 июля в Вашингтоне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе визита заместитель министра провел встречи со специальным помощником президента США, старшим директором по европейским и российским делам Совета национальной безопасности Фионой Хилл, исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером, первым заместителем директора офиса по вопросам торговли людьми Госдепартамента Кэри Джонстон, директором офиса Европы и Евразии Министерства финансов США Брайаном Макколи.

Состоялась встреча О. Кравченко с председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пекером. Стороны обсудили возможности двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере развития туризма и сохранения культурных объектов.

Также проведены встречи с представителями аналитического сообщества и деловых кругов.

Олег Кравченко также принял участие в работе второй Министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания, инициированной государственным секретарем США Майклом Помпео.

В мероприятии приняли участие главы и представители руководства внешнеполитических ведомств из 115 государств, а также религиозные лидеры и представители гражданского общества со всего мира. Конференция стала самым масштабным событием в области прав человека, когда-либо организованном в Государственном департаменте США.

На конференции выступили вице-президент США Майкл Пенс и государственный секретарь США Майкл Помпео.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко подтвердил приверженность нашей страны принципам свободы вероисповедания, изложил подходы государства в данной области, а также отметил исторически сложившееся в Беларуси мирное сосуществование различных религиозных конфессий.
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